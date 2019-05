Namur: Jean-François Lenoir présente ses excuses à Dorothée Klein mais tempère ses propos

(Belga) Après avoir présenté mardi ses excuses à son homologue du cdH Dorothée Klein, l'ex-conseiller communal du PTB namurois, Jean-François Lenoir, a tenu à expliquer ses propos mercredi. Selon lui, c'est avant tout la vidéo qu'il a commentée sur sa page Facebook qui était sexiste, même s'il regrette ses déclarations.

"Amusante la pseudo-polémique du jour suite à mon commentaire - piquant je le ne nie pas - concernant une vidéo du cdH où deux candidates se dandinent avec un carton électoral de M. Prévot", a-t-il déclaré. "Une plainte a été déposée, tant mieux", a-t-il ajouté. "Je défendrai mon point de vue, tant mieux à nouveau. Car faire danser deux femmes derrière la pancarte d'un homme, pour moi c'est limite." Mardi, le conseiller communal démissionnaire avait aussi fait référence à sa maladie, à savoir un trouble dissociatif de l'identité. Selon lui, comme l'avait expliqué le PTB, c'est ce qui expliquerait son dérapage. "Oui, ces derniers mois et semaines ont été durs', a-t-il expliqué. "Et oui, pour ces raisons, j'ai besoin de prendre du recul dans bien des domaines pour me recentrer sur moi et prendre soin de mes proches. (...) Trouver un équilibre à la suite d'un vécu violent est un combat quotidien: celui de tenter de pouvoir vivre sereinement", a-t-il encore souligné. C'est lundi que Jean-François Lenoir a visé personnellement et publiquement Dorothée Klein sur sa page Facebook. En partageant une vidéo du cdH, il a alors laissé entendre que celle-ci se "prostituait" pour aider le président du cdH et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, dans sa campagne pour les élections fédérales. Dans la foulée, le PTB a indiqué que son conseiller souffrait de troubles psychologiques et avait déjà décidé de démissionner avant même "ses déclarations inadmissibles". Raison pour laquelle il était absent du dernier conseil communal. De son coté, Dorothée Klein a porté plainte et a saisi l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes, a rapporté le cdH, qui souhaite se constituer partie civile. (Belga)