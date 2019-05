Natacha Delrez remporte le concours "Ma thèse en 180 secondes"

(Belga) Natacha Delrez (ULiège) a reçu le premier prix du jury lors de la finale belge du concours interuniversitaire "Ma thèse en 180 secondes", qui vise à résumer et vulgariser un sujet de thèse sur scène, en seulement trois minutes. L'exposé est réalisé avec l'appui d'une seule diapositive et vise à informer le grand public sur la recherche scientifique.

En tant que gagnante, Natacha Delrez représentera la Belgique à la finale internationale à Dakar qui assemble les lauréats de chaque pays francophone du concours. En Belgique, la compétition se déroule chaque années dans six universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles : l'UCLouvain, l'ULB, l'ULiège, l'UMONS, l'UNamur et l'USL-B. 19 candidats, doctorant ou docteur diplômé de l'année académique précédente, étaient en lice pour l'édition 2019 du concours. Le 2e prix du jury revient à Fabrice Nolack Fote (UMONS) pour l'Analyse des masses de données pour l'optimisation de l'élevage laitier, le 3e prix du jury à Aline Vossius (ULiège) pour "Mes doigts ne s'ennuient jamais!". Le prix du public a été attribué à Elodie Deprince (UMONS) pour "Facebook, Twitter et les autres. La PME à 2 clicks de l'international". Natacha Delrez a aussi remporté le prix d'arts². (Belga)