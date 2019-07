Après avoir été suspendues pendant plusieurs heures, les négociations bruxelloises reprennent enfin: va-t-on vers un accord?

Les négociations bruxelloises ont repris peu avant 18 heures, nous informent nos journalistes Loïc Parmentier et Xavier Gérard. Avant cela, les elles avaient été suspendues pendant plusieurs heures. L'obstacle à la reprise provenait, semble-t-il des réticences de l'état-major de l'Open Vld à l'absence du MR, parmi les négociateurs francophones.

Un représentant politique proche des négociateurs francophones fait état d'un problème de format "politicien", et non de contenu qui n'a par la force des choses pas encore été abordé mardi. Sans que l'on sache si elle y était encore à 15h30, on a appris à bonne source que la présidente du parti libéral flamand, Gwendolyn Rutten, s'est présentée au parlement bruxellois où les discussions sont en cours. "Mme Rutten est au parlement, ou en tout cas elle y était il y a une heure", a-t-on indiqué, non loin de la table des négociations à l'arrêt.