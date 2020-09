ENFIN, le déblocage politique en Belgique ? Deux préformateurs nommés, vers un gouvernement Vivaldi SANS le cdH

(c) Belga

Le Roi a reçu vendredi en audience le chargé de mission royale Egbert Lachaert. Le président de l'Open Vld (parti libéral flamand) a été nommé préformateur ainsi que le président du sp.a (parti socialiste flamand) Conner Rousseau.



"Sa Majesté le Roi a reçu en audience au Palais de Bruxelles M. Egbert Lachaert. M. Lachaert a fait rapport au Roi sur sa mission et sur les réunions plénières avec les présidents des partis politiques impliqués dans les discussions en cours", indique le Palais dans un communiqué. "Le Roi a chargé Messieurs Egbert Lachaert et Conner Rousseau d'une mission de préformation. Ils feront rapport au plus tard le 11 septembre."

Alors que les élections ont eu lieu en mai 2019, c'est seulement "ces derniers jours que plusieurs partis se sont enfin faits confiance pour entamer des négociations en vue de la formation d'un gouvernement fédéral", a déclaré le préformateur Egbert Lachaert, lors d'une conférence de presse à la Chambre.

L'ouverture d'une mission de préformation indique que les discussions en vue de former un nouveau gouvernement fédéral avancent, même s'il reste plusieurs pierres d'achoppement. Huit partis (les socialistes, les écologistes, les libéraux, les sociaux-démocrates) étaient autour de la table. Seuls sept partis, sans le cdH, devraient poursuivre les discussions. Le cdH donnera une conférence de presse à ce sujet à 16h00.