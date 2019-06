Négociations politiques - LE DIRECT: le cdH en train de décider s'il opte pour l'opposition ou la majorité

Une semaine et demi après les élections fédérales et régionales, tous les niveaux de pouvoir sont toujours concernés par les négociations pour former les gouvernements fédéral, wallon, bruxellois (et aussi de la fédération Wallonie-Bruxelles) et flamand.

10h00 : le cdH rentre en bureau politique

Le parti qui a le plus été sanctionné par les électeurs côté francophone conserve la possibilité de rentrer dans des majorités régionales, spécialement à la Région wallonne où le duo PS-Ecolo n'aurait alors pas besoin du PTB pour former une majorité. Mais le parti de Maxime Prévot est divisé sur la question. Catherine Fonck avait par exemple déclaré sur RTL préférer une cure d'opposition pour respecter les choix des électeurs, avant que d'autres ne signale qu'elle ne parlait pas là au nom de tous les membres. Alors, majorité ou opposition ? "Vous allez le savoir prochainement", a confirmé le président au micro de Loïc Parmentier sur place pour RTLinfo.



10h00 : le PS consulte les représentants des patrons

Après les autres partis francophones, après les syndicats, c'est au tour des représentants des employeurs à être reçus par Elio Di Rupo et Paul Magnette au Parlement de Wallonie. L'Union Wallonne des Entreprises (représentant les grandes entreprises), l'Union des Classes Moyennes (représentant les PMR et les indépendants), mais aussi la Fédération Wallonne de l'Agriculture et encore d'autres sont présents.