Négociations politiques - LE DIRECT: le Roi rencontre les coprésidents d'Ecolo, Bart De Wever entame ses consultations

Suivez à tout moment l'évolution des négociations politiques en vue de former un gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux.

Après les résultats définitifs des élections, le souverain a commencé à recevoir les présidents de parti. Ce lundi, il a reçu les présidents du MR, PS et de la N-VA. Les présidents du Sénat et de la Chambre ont également eu un tête à tête avec lui au Palais. Ces consultations ont pour but de former un nouveau gouvernement. Étant donné les divisions entre le nord et le sud du pays, la tâche ne s'annonce pas facile. Les consultations reprennent ce matin.

Les coprésidents d'Ecolo voient le Roi à 9h30, la présidente de Groen une heure plus tard.

Les autres présidents suivront, aujourd'hui et demain. Avant peut-être de charger une personnalité politique du pays, expérimentée, d'une mission royale.



Dans les régions, ce matin, commencent les consultations en vue de la formation du gouvernement flamand. Elles sont à chaque fois, initiées, par le plus grand parti, celui qui est sorti vainqueur des élections.

Le président de la N-VA accueillera donc ses homologues qui ont décroché des sièges au parlement flamand.

En commençant par le plus petit groupe : le PVDA, les communistes néerlandophones.

En Wallonie et à Bruxelles, les consultations pour les coalitions régionales démarreront demain. Le PS ayant gagné dans les deux régions, c'est lui qui est chargé de mené la danse. Elio Di Rupo consultera en vue du gouvernement qui siégera à l'Elysette, à Namur. Laurette Onkelinx en fera de même, pour le futur gouvernement Bruxellois.

