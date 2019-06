Négociations politiques - LE DIRECT: reprise des consultations ce matin

La semaine s'annonce évidemment chargée au niveau politique, 7 jours après les élections fédérales et régionales. Tous les niveaux de pouvoir sont concernés par les négociations qui ont débuté la semaine dernière et qui reprennent aujourd'hui.

07h45 : Programme du jour





- Région bruxelloise : Le ministre-président sortant Rudi Vervoort et la présidente de la Fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx, qui mènent les consultations pour le PS, premier parti de la Capitale, rencontrent ce matin Olivier Maingain, le président de Défi. Ils avaient rencontré mercredi dernier Ecolo et le MR, et ils verront le cdH demain mardi.



Pour rappel, une majorité PS-Ecolo-Défi est possible à la Région bruxelloise.





- Région wallonne : Le président du Parti socialiste Elio Di Rupo et l'ancien ministre-président wallon Paul Magnette, qui mènent les consultations pour le PS, également premier parti en Wallonie, ont deux rendez-vous ce lundi. Il recevront le cdH, grand perdant de ces élections, à 10h30, puis le PTB, grand vainqueur avec Ecolo, à 15h00. Côté centriste, la délégation sera constituée du président Maxime Prévot et de la cheffe de file gouvernementale Alda Greoli. Le vice-président wallon du parti, Jean-Paul Bastin, sera aussi à la table. Côté pétébiste, ce sont le président Peter Mertens et le député Raoul Hedebouw qui feront le déplacement à Namur. Elio Di Rupo et Paul Magnette avaient entamé leurs consultations mercredi en recevant successivement, au Parlement de Wallonie, le MR (Charles Michel et Willy Borsus) et Ecolo (Jean-Marc Nollet et Stéphane Hazée).



Côté coalition possible, il se pourrait que le cdH s'efface au profit du PTB. La députée cdH Catherine Fonck a en effet expliqué hier sur notre plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" que "le cdH a été sanctionné aux élections, le signal de l'électeur est de ne pas envoyer le cdH dans des majorités". Un tel renoncement exclurait une coalition Olivier (PS-Ecolo-cdH) comme celle qui a gouverné les trois entités fédérées entre 2009 et 2014. Pour venir compléter le duo PS-Ecolo qui se profile, le PTB a annoncé être prêt cette fois-ci à monter dans un gouvernement. Le député Raoul Hedebouw a plaidé pour une coalition PS-Ecolo-PTB, voyant de possibles convergences sur la gratuité des transports publics et en matière de logement public.





- Fédéral : Didier Reynders et Johan Vande Lanotte vont continuer d'avancer dans leur mission d'information. Ils doivent rendre un premier rapport au Roi ce jeudi. Ils consulteront dans la discrétion la plus totale les présidents de partis.