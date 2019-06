Formation d'un gouvernement wallon: PS et Ecolo préparent un texte conjoint à soumettre aux députés

11h33 - PS et Ecolo préparent un texte conjoint à soumettre à tous les députés, nous informe notre journaliste Sébastien Prophète.

11h30 - Les négociations politiques reprennent aujourd'hui, en Wallonie, afin de dégager une majorité régionale. PS et Ecolo, se retrouvent lors d'une réunion à Namur.

À l'échelle wallonne, les négociations politiques sont toujours dans une impasse. Raison pour laquelle le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, suggère une coalition fleurie: une alliance coquelicot entre PS et Ecolo et ... La société civile. Ce gouvernement serait donc minoritaire.

"Face à la gravité et à la complexité" de la situation politique en Wallonie, Ecolo propose d'ouvrir le gouvernement régional à la société civile afin "de construire avec elle ce nouveau contrat écologique, social et démocratique dont la Wallonie a besoin", a expliqué le parti, lundi matin, dans un communiqué.

La volonté du co-président d'Ecolo est de travailler avec une série de ministres indépendants dans une coalition "coquelicot", composée du PS et d'Ecolo. "Concrètement, nous aurions une série de ministres indépendants, issus de la société civile, garants de la réalisation d’une Déclaration de Politique Générale et Sociétale", déclare encore Jean-Marc Nollet.

"J'ai pris pas mal de contacts ces derniers jours dans le très riche vivier associatif wallon et j'en prendrai encore dans les jours qui viennent, y compris auprès d'acteurs plus institués. Comme beaucoup de ces acteurs, nous avons difficile à nous résoudre à considérer que PS et MR soient devenus incontournables, niant à ce point les signaux envoyés par les électeurs", a-t-il enchaîné en plaidant pour une nécessaire réconciliation des citoyens, de la société civile et du monde politique.