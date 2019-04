Négociations salariales: les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'AIP

Les syndicats et les employeurs sont parvenus à un accord au sein du Conseil national du travail sur la mise en oeuvre de l'accord salarial, ont indiqué les partenaires sociaux mardi. L'accord prévoit notamment l'assouplissement des règles du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC, ex-prépension).

Le salaire minimum doit également augmenter de 1,1% en juillet. Le syndicat socialiste n'a cependant pas reçu le mandat de sa base pour cette hausse, jugée trop faible. Le gouvernement a ensuite fixé la norme salariale maximale à 1,1%, et un arrêté royal sera bientôt publié à cet effet. Les partenaires sociaux devaient alors trouver un accord sur le reste du projet d'AIP au sein du Conseil national du travail. C'est donc désormais le cas.



La FGTB prévoit une journée d'action nationale

"Le problème majeur pour la conclusion d'un AIP 2019-2020 était l'absence d'une augmentation substantielle du pouvoir d'achat et plus précisément des plus bas salaires. Le rehaussement substantiel du salaire minimum et un pouvoir d'achat retrouvé, sont prioritaire pour la FGTB. Ceci explique notre rejet du projet d'accord et notre refus de signer la CCT sur les salaires minimums", rappelle la FGTB.

Pour le syndicat socialiste, la marge salariale reste insuffisante et il estime que la loi sur la norme salariale doit être "fondamentalement" adaptée de façon à pouvoir obtenir, à l'avenir, des augmentations salariales plus justes.

La FGTB prévoit par ailleurs une journée d'action nationale le 14 mai pour le pouvoir d'achat et contre les inégalités sociales.