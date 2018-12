Népal: 23 morts dans un accident de bus scolaire

(Belga) Vingt-trois personnes sont mortes vendredi soir dans un accident de bus à l'ouest du Népal, le véhicule transportant des étudiants et leurs professeurs ayant chuté dans un ravin, a indiqué la police.

Les étudiants, qui revenaient d'une sortie scolaire, étaient âgés de 16 à 20 ans. Deux professeurs et le conducteur du bus ont également perdu la vie dans l'accident qui a eu lieu dans une région reculée du pays. Le bus transportait au total 37 personnes dont 22 sont mortes sur le lieu de l'accident et une autre à l'hôpital. 14 blessés ont par ailleurs été recensés. "Notre enquête préliminaire indique que la cause de l'accident est la vitesse", a rapporté à l'AFP l'officier de police, Bel Bahadur Pandey. Les accidents de la route sont fréquents au Népal en raison du mauvais état des routes, de véhicules mal entretenus et d'une conduite dangereuse. Cet accident intervient une semaine après celui d'un camion, au centre du pays, dans lequel 20 personnes revenant d'un enterrement ont péri. (Belga)