Nettoyage: trois travailleurs sur quatre ont des problèmes de santé

(Belga) Trois travailleurs sur quatre du secteur du nettoyage ont des problèmes de santé, selon une enquête de la CSC Alimentations et Services concernant la pénibilité et les risques pour la santé des métiers du nettoyage.

Quelque 500 travailleurs du nettoyage ont été interrogés sur leurs problèmes de santé et accidents de travail. Ils souffrent principalement de douleurs physiques, telles que le mal de dos ou le mal à la nuque. 38% des personnes interrogées par la CSC ont d'ailleurs déjà eu un accident de travail. Dans 42% des cas, le travailleur a été en incapacité de travail pendant plus d'un mois. "Dans le nettoyage des avions, la pression au travail est particulièrement élevée", souligne le syndicat. "Tous les métiers du nettoyage sont lourds", déclare Pia Stalpaert, présidente de la CSC Alimentation et Services. "De plus, ces métiers comportent de nombreux risques pour la santé. C'est ce qui ressort de notre enquête, mais également d'une étude de Laura Van den Borre, sociologue à la VUB: les travailleurs du nettoyage meurent plus souvent de maladies pulmonaires. Nous sommes donc très étonnés de voir que le nettoyage n'a pas été reconnu comme métier lourd dans le secteur public". Le syndicat chrétien mènera ce mercredi plusieurs actions dans la cadre de la Journée du nettoyage avec distributions de tracts devant les gares, actions de remerciement dans des entreprises de nettoyage, etc. Une action de sensibilisation est aussi prévue, entre 7h00 et 9h30, dans le hall des départs de Brussels Airport. (Belga)