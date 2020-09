Neuf millions d'euros supplémentaires au profit des groupes vulnérables

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé l'achat de denrées alimentaires de première nécessité pour un montant de 9 millions d'euros dans le cadre du Fonds européen d'aide au plus démunis (FEAD), annonce lundi le ministre de l'Intégration sociale Denis Ducarme. Les aliments seront distribués aux personnes en situation précaire via les CPAS et les associations de terrain.

Depuis le début de la crise du coronavirus, un budget de 16 millions d'euros a été dégagé en faveur des CPAS et des associations de terrain dans le cadre de l'aide alimentaire. "La situation des personnes précarisées doit continuer à nous mobiliser, d'autant plus que nous faisons face à une crise d'une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale", poursuit Denis Ducarme. Le fonds européen FEAD permet chaque année de fournir des aliments de première nécessité à près de 300.000 personnes éprouvant d'importantes difficultés financières. Dans le cadre de ce programme, la Belgique dispose de 74,6 millions d'euros pour la période 2014-2020 et s'était engagée à fournir un cofinancement d'au moins 15% (soit 11 millions d'euros). Les premières livraisons des produits achetés auront lieu en fin d'année 2020 et s'étendront jusqu'en octobre 2021 pour garantir un approvisionnement régulier des organisations de terrain. (Belga)