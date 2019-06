Neufchâteau revote ce dimanche: le scrutin communal avait été annulé suite à des soupçons de fraude

Un peu plus de 5.500 habitants de Neufchâteau sont rappelés aux urnes ce dimanche dans le cadre des élections communales. Un retour dans l'isoloir qui fait suite à l'annulation, en avril, du scrutin d'octobre 2018 par le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, sur fond de suspicions de fraude électorale autour de procurations pour les résidents d'un home pour personnes âgées, "Le Clos des Seigneurs", géré par le CPAS de Neufchâteau. Le scrutin invalidé avait vu la victoire de la liste de l'actuel bourgmestre Dimitri Fourny (cdH).

Ces suspicions ont fait l'objet d'une instruction judiciaire ouverte à l'initiative du parquet du Luxembourg, au lendemain du scrutin d'octobre dernier. Elle a mis en évidence l'existence de 18 procurations litigieuses, qui auraient été utilisées au bénéfice de la liste "Agir ensemble" du bourgmestre sortant Dimitri Fourny.



L'instruction a déjà débouché sur l'inculpation de 23 personnes, dont Dimitri Fourny et plusieurs membres de sa famille, et ce pour des faits qualifiés de faux en écritures et usage de faux, abus de confiance, avec la circonstance d'abus de faiblesse d'une personne en situation de vulnérabilité, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs.





23 personnes inculpées dont Dimitri Fourny et des membres de sa famille



Les résultats du scrutin donnaient une victoire en majorité absolue à "Agir Ensemble", avec 10 sièges sur 19. La liste "Pour Vous" du concurrent direct, Yves Evrard (MR), lui-même bourgmestre de Neufchâteau de 2006 à 2012, avait obtenu 8 sièges tandis qu'une troisième liste, la "3ème Piste", avait décroché 1 siège. Mais le basculement d'un siège de la liste "Agir Ensemble" à "Pour Vous" aurait pu se jouer à 16 voix près (chaque liste étant dans ce cas à égalité de 9 sièges sans majorité absolue).



Les deux listes opposées à celle de Dimitri Fourny avaient introduit une réclamation auprès du gouverneur du Luxembourg. Dimitri Fourny (cdH), qui a toujours affirmé ne rien avoir à se reprocher, jouera, dimanche, sa reconduction pour un deuxième mandat de bourgmestre mais aussi l'orientation de sa carrière politique lors de ce nouveau scrutin.



En tout, 5.577 électeurs seront appelés ce dimanche. Dimitri Fourny est à nouveau tête de liste "Agir Ensemble". Dans la course au maïorat, il sera toujours opposé à la liste "Pour Vous" tirée par Yves Evrard ambitionnant de retrouver le pouvoir perdu en 2012. Alors bourgmestre sortant, il avait été battu par Dimitri Fourny. La liste "3ème Piste", remaniée à un tiers par rapport à octobre dernier, se présentera aussi à nouveau.





En affaires courantes depuis plusieurs mois



Ce scrutin représente un enjeu pour Dimitri Fourny pour sa carrière politique désormais recentrée sur Neufchâteau. Car après avoir été inculpé en mars dernier, alors qu'il était encore député-bourgmestre et chef de groupe cdH au Parlement wallon, il avait annoncé, tout en expliquant ne rien avoir à se reprocher, qu'il mettrait un terme à sa carrière parlementaire après le 26 mai dernier et qu'il ne serait pas candidat au scrutin régional pour se concentrer sur sa défense et son mandat communal.



Yves Evrard, s'il retrouve le maïorat, pourrait, lui aussi, devoir poser un choix. Député wallon lors de la précédente législature, il est cette fois suppléant de Willy Borsus. Et si l'actuel ministre-président wallon reste dans un exécutif à la suite des négociations en cours, Yves Evrard pourrait être appelé à siéger à nouveau au parlement régional mais ne pourrait pas - faute d'un taux de pénétration suffisant - cumuler avec un mandat de bourgmestre.



Le nouveau conseil communal n'ayant jamais été installé suite au contexte entourant le scrutin d'octobre 2018, la gestion de Neufchâteau est en affaires courantes depuis plusieurs mois.