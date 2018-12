New York City se prépare à des célébrations de Nouvel An sous surveillance policière

(Belga) La ville américaine de New York devrait voir 2 millions de personnes défiler sur Times Square lundi lors du réveillon de Nouvel An, qui culmine chaque année avec le lâché d'une grande boule de cristal au passage à l'an neuf. La police n'a pas identifié de menaces particulières mais des agents seront toutefois déployés en masse.

Des milliers de policiers surveilleront l'évènement, certains munis de fusils. Des barrières en béton et des véhicules bloquant les accès à certaines rues ont été disposés dans les alentours de Times Square. Des caméras de surveillance, des unités canines et, pour la première fois, des drones équipés de caméras infrarouges seront déployés. Malgré cette présence policière très importante, les autorités demandent aux visiteurs de signaler ce qui leur parait suspect. "Vous allez voir beaucoup d'agents sur Times Square lors du Nouvel An, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas besoin de votre aide!", a indiqué sur Twitter le commandant de la police new-yorkaise. "La sécurité publique est une responsabilité commune". Les fermetures des axes routiers sont effectives depuis 4 heures du matin, et les spectateurs ont été autorisé à entrer via les checkpoints depuis 11 heures. Mais il leur est interdit d'apporter des sacs à dos, chaises, parapluies, glacières ou alcool. Confiant dans les mesures prises pour sécuriser sa ville, le maire Bill de Blasio s'attend à un nouveau réveillon en sécurité. "Nouvel An est un de ces grands moments de l'année pour la ville de New York. C'est une nuit durant laquelle nous brillons pour toute la nation, et toute la planète", s'est-il réjoui.