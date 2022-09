Niels Van Zandweghe élu au sein de la commission des athlètes de la fédération d'aviron

(Belga) Niels Van Zandweghe a été élu comme tout nouveau membre de la commission des athlètes du "World Rowing", la nouvelle appellation de la fédération internationale d'aviron (ex-FISA), a annoncé l'instance. Le rameur brugeois de 26 ans a été élu en marge de l'actuel championnat du monde d'aviron qui se déroule jusqu'à dimanche à Racice, en République tchèque.

Van Zandweghe, champion du monde espoirs du skiff poids légers en 2016 à Rotterdam, médaillé de bronze de l'Euro 2018 en deux de couple légers avec Tim Brys en 2018 à Plovdiv et 5e des derniers JO de Tokyo dans le même bateau, rejoint un comité de 10 athlètes. Ceux-ci sont des athlètes actifs ou récemment retraités, dont 5 sont élus pour la toute première fois par leurs pairs et 5 sont nommés par le conseil. Le mandat des 10 membres débute le 1er janvier 2023 pour une période de 4 ans. Au total, 547 athlètes ont voté pendant quatre jours à Racice pour 4 d'entre eux. Le 5e et dernier sera choisi lors des Mondiaux d'aviron de mer, en octobre à Pembrokeshire, au Pays de Galles. Le Brugeois a été élu au même titre que la championne du monde et olympique néo-zélandaise Emma Twigg, du Lituanien Mindaugas Griskonis et du Britannique Benjamin Pritchard. (Belga)