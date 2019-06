Nina Derwael conserve son titre de championne de Belgique

(Belga) Nina Derwael (TK Sta Paraat Hasselt) a conservé son titre de championne de Belgique de gymnastique artistique samedi lors du Flanders International Team Challenge de Gand, qui servait de cadre aux championnats nationaux.

Pour sa toute première compétition sur le sol belge depuis les Mondiaux 2018, Nina Derwael a décroché sa meilleure note aux barres asymétriques (14.833), où elle a présenté un tout nouveau mouvement qui lui permet d'augmenter sa note de difficulté (6.7). Malgré une chute à la poutre, elle totalise 53.898. Jade Vansteenkiste (Gym Izegem) termine 2e (50.765) et Senna Deriks (Gymgroep AS) 3e (50.232). Résultats : 1. Nina Derwael (TK Sta Paraat Hasselt) 53.898 2. Jade Vansteenkiste (Gym Izegem) 50.765 3. Senna Deriks (Gymgroep AS) 50.232 4. Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux) 49.466 5. Julie Vandamme (Turnclub Varsenare) 48.666 6. Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare) 37.332 (3 engins) 7. Fien Enghels (Turnkring Geraardsbergen) 26.400 (2 engins) 8. Dorien Motten (OTV Nazareth) 25.532 (2 engins) (Belga)