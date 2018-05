Nina Derwael et Noah Kuavita champions de Belgique de gymnastique artistique

(Belga) Nina Derwael et Noah Kuavita sont devenus champions de Belgique de gymnastique artistique, samedi à Izegem. Ils succèdent respectivement à Rune Hermans et Daan Kenis.

Derwael, 18 ans et médaillée de bronze aux Mondiaux de Montréal en 2017, s'est imposée avec la note finale de 53.050. La pensionnaire du TK Sta Paraat Hasselt a devancé Axelle Klinckaert (GymMax/51.000) et Senna Deriks (Gymgroep A.S/49.550). Derwael a d'ailleurs battu son record personnel aux barres asymétriques avec une note de 15.350. Chez les messieurs, Kuavita, 18 ans également, a décroché les lauriers grâce à une note finale de 82.650. Le gymnaste du Silok Deurne est accompagné sur le podium de Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport/81.150) et Maxime Gentges (FfG/80.800). (Belga)