Nivelles va rénover les façades de la collégiale Sainte-Gertrude pour 1,8 million d'euros

(Belga) Le budget 2020 de la ville de Nivelles a été présenté au conseil communal de lundi soir. A l'ordinaire, avec des dépenses estimées à 41,191 millions d'euros, le boni est de 223.403 euros. En tenant compte des exercices antérieurs, le boni global s'élève à 9,418 millions d'euros. Le collège indique avoir fait un effort important pour le personnel, avec des dépenses (12,869 millions) qui augmentent de 15%. Les dépenses de dettes, elles, diminuent de 10%. Des investissements sont prévus pour plus de 9,7 millions, dont 1,8 million pour une rénovation des façades de la collégiale Sainte-Gertrude.

Il s'agit du montant le plus important prévu dans le volet extraordinaire de ce budget communal 2020. Des subsides pour 900.000 euros sont espérés pour les travaux qui consisteront à nettoyer les façades ainsi qu'à rénover l'éclairage de la collégale. L'objectif est de donner meilleure allure à l'édifice, en vue de son 975e anniversaire qui sera célébré en 2021. Un autre projet significatif prévu pour 2020 est le lancement de la construction d'une nouvelle école, prévue dans le cadre de l'aménagement du nouveau quartier Val de Thines sur l'ancien site Idem Papers. Le collège communal prévoit 300.000 euros pour l'achat du terrain, et 720.000 euros pour les honoraires de l'architecte qui planchera sur ce projet de nouvelle école maternelle et primaire. Parmi les investissements planifiés figurent encore des aménagements cyclo-piétons ou piétons dans plusieurs rues, l'aménagement d'un centre de tri des déchets communaux ou encore divers travaux pour améliorer l'efficacité énergétique de bâtiments publics. "Au total, cela fait 1,6 million d'euros pour le climat: à Nivelles, on se retrousse les manches et on y croit", a loué l'échevin des travaux Pascal Rigot (Ecolo). (Belga)