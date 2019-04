NLMK Clabecq - Employés et cadres rejettent le plan social et se prononcent pour une grève

(Belga) Les employés et cadres de NLMK Clabecq se sont prononcés sur un plan social, mercredi après-midi, lors d'un vote à bulletins secrets organisé en présence de témoins. Le SETCA a indiqué en soirée que les résultats de ce vote aboutissent à un rejet de ce plan social négocié entre direction et syndicats alors que les discussions sur le plan industriel sont toujours en cours. Le plan social avait été présenté en détails mardi aux cadres et employés, et il avait été décidé de laisser aux votants le temps de la réflexion. Ceux qui l'ont rejeté ont également opté pour une grève à partir de jeudi.

Le plan social pour les cadres et employés - les ouvriers ne sont pas concernés pour l'instant - porte sur les conditions à appliquer aux travailleurs qui quitteront l'entreprise, NLMK ayant annoncé à la mi-janvier son intention de se séparer de la moitié de son personnel de Clabecq pour permettre à l'usine de renouer avec la rentabilité. En parallèle, les discussions entre les syndicats et la direction sur le plan industriel se poursuivent. A ce stade, la grève décidée en assemblée générale mercredi concerne environ 120 cadres ou employés sur les 580 travailleurs que compte le site de Clabecq. (Belga)