NLMK Clabecq - La réunion de conciliation se termine sur la rédaction d'un PV de carence

(Belga) La réunion de conciliation entre la direction de NLMK Clabecq et les syndicats n'a pas abouti. Après plus de dix heures de discussion, la réunion s'est cloturée jeudi soir par la rédaction d'un PV de carence par le conciliateur. La direction refuse de retirer le volet "salarial" du plan industriel qu'elle a présenté pour restructurer l'usine, et qui implique à ce stade un gel des salaires et de l'index pour les travailleurs qui resteront en poste après la suppression de 290 emplois sur le site de Clabecq. Pour les syndicats, ces mesures sont insupportables, alors que la direction les considère comme indispensables.

"La direction continue à vouloir économiser 3,5 millions d'euros sur les travailleurs qui resteront: c'est hors de question pour nous. Nous avons proposé de d'abord examiner le plan industriel et les alternatives, avec l'aide d'un bureau extérieur, sans ce volet. Mais après plus de dix heures de discussion, on n'avance pas du tout, ils restent sur leur position et voilà. Nous avons affaire à une direction qu'on peut qualifier d'agressive et arrogante", indiquait jeudi soir le secrétaire fédéral SETCa Stéphane Piron. Le blocage est donc total à ce stade, et l'usine de Clabecq reste paralysée par une grève entamée il y a deux semaines, en front commun syndical. Vendredi, les responsables syndicaux se rendront sur le site pour informer les travailleurs de ce nouvel échec des discussions. (Belga)