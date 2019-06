Noor Vidts pulvérise son record et termine 7e de l'heptathlon à Arona

(Belga) Noor Vidts a terminé deuxième de l'heptathlon de l'IAAF Combined Events Challenge dimanche à Arona, sur l'île de Tenerife en Espagne. Avec un total de 6.194 points, elle en profite pour améliorer son record personnel de 170 points. Cette prestation est toutefois inférieure au minimum nécessaire pour se qualifier aux Mondiaux de Doha (6.300 pts). La victoire est revenue à l'Autrichienne Verena Preiner avec 6472 points.

Le très bon week-end de Noor Vidts a débuté par un samedi exceptionnel marqué par quatre records personnels et autant de victoires. L'athlète vilvordoise a enchaîné brillamment un 100m couru en 13.64, un saut en hauteur à 1m81 (record égalé), un lancer du poids à 14m08 et un 200m bouclé en 24.11. Dimanche, Vidts a aligné un cinquième record personnel à la longueur avec un bond à 6m28 mais a dû laisser la victoire dans cette épreuve à Verena Preiner (6m34). Le lancer du javelot s'est ensuite moins bien passé que prévu avec un jet à 35m80, 64 centimètres de moins que son record personnel et synonyme de 6e place. Enfin, les énergies semblent lui avoir manqué lors de la dernière épreuve, le 800m, bouclé en 3e position avec un chrono de 2:15:88 soit cinq secondes moins bien que sa meilleure prestation sur la distance. (Belga)