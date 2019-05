Nous sommes peut-être à un moment fondamental pour la survie du pays

(Belga) Le message principal des élections de dimanche vient de Flandre. Il est possible que l'on soit arrivé à un moment fondamental pour la survie du pays, a affirmé dimanche soir le président sortant du parlement bruxellois, Charles Picqué, interrogé par BX1.

"Ce qui est important, c'est le constat de ce qui se passe en Flandre... On est au bout d'un processus et peut-être à un moment fondamental pour la survie du pays", a commenté celui qui fut aussi ministre-président de la Région bruxelloise jusqu'en 2013. M. Picqué n'a par ailleurs pas exclu une rupture du cordon sanitaire en Flandre. "Je n'exclus pas que le Vlaams Belang rentre dans une majorité. Il suffirait qu'il soit plus fréquentable en mettant de côté certains thèmes au profit de l'institutionnel. Il est possible aussi que le prochain gouvernement flamand, sans le Vlaams Belang, inscrive dans son programme une grande réforme institutionnelle", s'est encore inquiété Charles Picqué. (Belga)