Nous voulions surtout écouter les syndicats policiers, souligne le cabinet De Crem

(Belga) Le nouveau ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), a rencontré pour la première fois les syndicats policiers ce mercredi matin, à la veille de deux journées d'action menées par le front commun syndical. "Le but était surtout d'écouter leurs doléances", souligne le porte-parole du ministre, Erik Eenaerts. "Nous voyons cela comme le début d'un dialogue, qui va certainement se poursuivre."

Les syndicats policiers sont sortis plutôt satisfaits de leur première rencontre, qualifiée de "constructive". La CGSP Police se méfie toutefois et craint qu'il ne soit vite annoncé qu'il n'y a pas assez d'argent pour satisfaire à leurs exigences. Les actions de jeudi et vendredi sont maintenues, notamment pour dénoncer des "attaques" contre le statut de policier ou envers leur pension, le manque de personnel et la violence à l'égard de la police. Elles débuteront jeudi à 06h30, sous la forme de rassemblements devant les entités policières les plus importantes du pays, soit à Bruxelles, Liège, Charleroi mais aussi Zeebrugge, Louvain, Genk et Alost du côté flamand. "Les syndicats ont clairement expliqué au ministre que les actions ne le visaient pas personnellement mais exprimaient plutôt leur mécontentement", a souligné le porte-parole de M. De Crem. "Que le ministre reçoive si vite les syndicats, quelques jours seulement après sa nomination, montre qu'il est sérieux dans sa volonté de renouer le dialogue social." Selon Raoul Moulin, secrétaire permanent au sein de la CSC Police, des négociations reprendront avec le cabinet la semaine prochaine. "C'est un signe d'ouverture, nous retournons vers un modèle social que nous n'avions plus connu depuis des mois, voire des années." (Belga)