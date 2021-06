Nouveau calendrier scolaire dès 2022: "Nous allons nous y tenir"

Nous vous en parlions sur RTL INFO le mois dernier: le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est accordé sur une réforme des rythmes scolaires. Dès 2022, les vacances d'été de la maternelle jusqu'en fin de secondaires seront ainsi raccourcies, tandis que les congés de Toussaint et Carnaval seront, eux, doublés.

La réforme s'appuie sur un modèle fait de 7 semaines entières de vacances estivales, et de 2 semaines de pause à Noël, à Pâques, mais aussi à la Toussaint et à Carnaval. La ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS) a indiqué ce mercredi matin sur Bel RTL que l'objectif ne serait pas repoussé et qu'il était bien fixé à la rentrée 2022. "Il y a encore toute une série de réponses à apporter, dans toute une série de secteurs." La ministre a fait référence aux réclamations des fédérations de scoutisme, mais aussi à la question des gardes partagées. "On est en train de travailler sur tout cela. La première étape était de définir un calendrier, ensuite on répondra à toutes ces questions."

Pour rappel, ce nouveau calendrier qui entrera en vigueur dès la rentrée 2022 ne concerne que les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Nous sommes préoccupés par le sort des familles qui auraient des enfants dans les deux systèmes scolaires. Si la Flandre et la communauté germanophone décidaient d'ouvrir ce dossier et de nous emboiter le pas, et que le calendrier commun était l'objet d'un point de discussion, on pourrait négocier", a-t-elle dit.

La ministre a rappelé que l'objectif de septembre 2022 pour la mise en place de ce calendrier restait intacte. "Nous allons nous y tenir. C'est important qu'on avance sur ce chantier au rythme décidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles."