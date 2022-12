Nouveau le 1er janvier - Le prix des titres-services augmente d'un euro à Bruxelles

(Belga) À partir du 1er janvier, le prix des titres-services en Région bruxelloise passera de 9 à 10 euros. Pour les gros consommateurs, il atteindra même 12 euros.

La déduction fiscale reste, en revanche, de 15% sur les 163 premiers titres-services achetés par personne par année fiscale. La réduction d'impôt reviendra donc à 1,50 euro/titre-service, précise le cabinet du ministre régional de l'Emploi, Bernard Clerfayt. Les Bruxellois peuvent commander jusqu'à 500 titres-services maximum par année civile. Les 300 premiers leur sont vendus au prix de 10 euros (au lieu de 9 euros auparavant). Les 200 suivants grimpent, eux, à 12 euros (au lieu de 10 euros auparavant). Dans certains cas spécifiques, à l'instar des familles monoparentales ou chez les utilisateurs en situation de handicap, le quota est plus élevé. Il leur est ainsi possible d'acheter jusqu'à 1.000 titres-services par an, au prix de 10 euros l'unité. (Belga)