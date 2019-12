Nouveau le 1er janvier - Nouveau règlement de stationnement aux abords de Forest National les soirs de concert

(Belga) À partir du 1er janvier 2020, une zone "événement" sera d'application dans les rues avoisinantes la salle de concert bruxelloise Forest National afin de diminuer la pression automobile et d'apporter une solution aux problèmes de stationnement rencontrés par les riverains, indique le site de la commune.

Concrètement, les clients de Forest National qui chercheront à se garer dans cette zone seront soumis à un tarif de 5 euros par heure de stationnement, avec un maximum de 4h30. La mesure ne sera d'application que les soirs de spectacles, précisément de 18h à 24h00, et remplacera les autres zones habituellement en vigueur dans les quartiers de la commune. La carte riverain permettra de se soustraire à ce tarif. Les habitants qui accueillent des visiteurs le jour d'un événement pourront par ailleurs obtenir une carte visiteur et leurs invités ne devront dès lors pas s'acquitter des 5 euros de l'heure. De leur côté, les personnes travaillant à Forest pourront demander une carte professionnelle tandis que celles pratiquant un sport dans le périmètre de la zone "événement" pourront obtenir une carte sport. La création de cette zone sera testée pendant un an. Le dispositif sera ensuite évalué avant une éventuelle reconduction. Le but de cette mesure est, selon la commune, d'inciter les spectateurs à opter pour d'autres moyens de transport que la voiture pour se rendre à Forest National ou à utiliser les parkings prévus pour l'occasion, plutôt que de se garer dans les rues résidentielles et commerçantes à proximité de la salle.