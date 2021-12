Nouveau le 1er janvier - Plafond d'exonération rehaussé pour les étudiants boursiers qui travaillent

(Belga) Les étudiants boursiers qui touchent le revenu d'intégration sociale (RIS) verront augmenter le plafond de l'exonération socio-professionnelle à laquelle ils peuvent prétendre lorsqu'ils travaillent, à la hauteur du plafond appliqué aux non-boursiers, soit un passage de 72,23 euros par mois à 264,13 euros par mois. Cette mesure initiée au début de la crise du coronavirus, sera définitive à partir du 1er janvier.

La différence de traitement entre les étudiants boursiers et non boursiers était née de l'idée selon laquelle un étudiant ne devait pas travailler pour se consacrer à ses études: l'exonération plus élevée compensait dès lors la bourse d'études. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes bénéficiaires du RIS - qu'ils reçoivent une bourse ou non - exercent un job d'étudiant pour pouvoir payer leurs études et les frais qui y sont associés. (Belga)