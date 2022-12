Nouveau le 1er janvier - Un nouveau mode de calcul de la pension minimum pour les conjoints aidants d'indépendants

(Belga) À partir du 1er janvier, un nouveau mode de calcul facilitera l'accès à la pension minimum des conjoints aidants d'indépendants.

Ce n'est qu'à partir de 2003 que les conjoints aidants d'indépendants ont commencé à se constituer des droits de pension. Certains d'entre eux peuvent donc difficilement prouver les 30 ans de carrière nécessaires pour avoir accès à la pension minimum d'indépendants. À la nouvelle année, ces conjoints aidants vont bénéficier d'un nouveau mode de calcul des "deux tiers de carrière complète" requis pour cette pension. La "carrière" en question ne sera calculée qu'entre 2003 et la prise de la pension, pour les personnes remplissant les conditions (conjoints aidants ayant cotisé depuis 2003 ou 2005, sans accès à la pension minimum, nés entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1968). Au moins 17.326 conjoints aidants d'indépendants (dont 88% sont des femmes) devraient pouvoir accéder à la pension minimum grâce à cette mesure, fait valoir le ministre des Indépendants, David Clarinval. Le statut de conjoint-aidant est attribué à tout partenaire d'un travailleur indépendant qui lui apporte une aide effective (régulièrement ou au moins 90 jours par an), qui n'a pas plus de 3.000 euros par an de revenus propres d'une activité professionnelle indépendante et qui n'a pas de revenus en tant que salarié ou fonctionnaire ni de revenus de remplacement.