Nouveau le 1er juillet - Bruxelles: modification de réductions de cotisations patronales pour travailleurs âgés

En région bruxelloise, les règles réduction de cotisations patronales pour les travailleurs âgés sont modifiées à partir de ce 1er juillet 2018.

A partir de ce jour, en effet, l'employeur ne bénéficiera d'une réduction groupe-cible que pour les travailleurs âgés de 57 ans au dernier jour du trimestre. Actuellement, c'est 55 ans. Jusque là, il y avait trois forfaits de réduction différents (400, 1.000 et 1.500 euros/trimestre) basés sur trois tranches d'âge. Ce système disparaîtra à partir du 1er juillet 2018. Il ne restera qu'un seul forfait de réduction, maximum 1.000 euros/trimestre. Cette réduction maximale est possible pour les travailleurs âgés de 57 à 64 ans au plus tard le dernier jour du trimestre. Cette réduction est applicable dans la mesure où le salaire trimestriel de référence du travailleur ne dépasse pas 10.500 euros/trimestre.