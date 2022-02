Nouveau le 1er mars - Première augmentation du salaire des militaires en vingt ans

(Belga) Pour la première fois depuis vingt ans, le salaire des militaires augmentera à partir du 1er mars. La revalorisation sera mise en œuvre en plusieurs phases entre mars de cette année et janvier 2024.

Annoncée fin février par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et le chef de la Défense, l'amiral Michel Hofman, la mesure combine une augmentation du salaire et/ou une attribution d'une nouvelle allocation de carrière. Elle s'appliquera de manière différente en fonction de la catégorie de personnel, du grade et de l'ancienneté. L'augmentation des salaires s'inscrit dans le cadre du plan "People our priority" (POP) initié par la ministre et qui vise à revaloriser la profession militaire que ce soit en lien avec l'environnement de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les possibilités de carrière ou encore la rémunération. A partir de novembre prochain, les militaires recevront également des chèques-repas. (Belga)