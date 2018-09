Nouveau le 1er octobre - Schaerbeek teste deux "rues scolaires"

(Belga) A partir de ce 1er octobre, la commune de Schaerbeek teste deux "rues scolaires" sur son territoire afin de limiter le stationnement aux abords des écoles et faciliter le dépôt-minute des enfants. Le dispositif est mis en place dans la rue Verwee, qui accueille l'Athénée royal Alfred Verwee, et la rue Verte, où se trouvent l'école Sint-Lukas et l'Institut Sainte-Marie Fraternité.

Les deux rues seront fermées à la circulation durant les heures d'arrivée à l'école pour limiter le stationnement en double file, l'insécurité routière qui en découle et la pollution atmosphérique. Si le test est concluant, le dispositif sera prochainement étendu à d'autres établissements. (Belga)