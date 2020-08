Nouveau le 1er septembre - La vitesse sur le Ring de Bruxelles réduite à 100 km/h

(Belga) A partir du 1er septembre, la vitesse autorisée sur le Ring de Bruxelles sera réduite de 120 à 100 km/h. La mesure a été prise dans le cadre du plan flamand Energie-Climat 2021-2030.

La réduction de la vitesse, de 120 à 100 km/h, sera d'application sur toutes les parties du Ring de Bruxelles (R0) gérées par les Régions flamande et bruxelloise, ainsi que sur les routes parallèles à hauteur des entrées et des sorties du Ring. La vitesse maximale autorisée ne sera par contre pas augmentée là où elle est actuellement inférieure à 100 km/h. C'est notamment le cas sur le viaduc de Vilvorde et au virage de Forest, où les automobilistes sont priés de ne pas dépasser les 90 km/h. Le plan Energie-Climat flamand avait été définitivement approuvé par l'exécutif régional le 9 décembre 2019. (Belga)