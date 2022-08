Nouveau le 1er septembre - Le médicament contre la mucoviscidose Kaftrio sera remboursé pour les plus de 12 ans

(Belga) À partir du 1er septembre, le Kaftrio, un médicament coûteux contre la mucoviscidose, sera remboursé intégralement pour les patients de plus de 12 ans, a confirmé à l'agence Belga l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (Inami), précisant que le patient devra toutefois remplir certaines conditions de remboursement.

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke avait annoncé mi-juillet avoir conclu un accord sur le sujet avec l'entreprise pharmaceutique américaine Vertex, après d'âpres négociations. Plusieurs études cliniques montrent que le médicament Kaftrio optimise la fonction pulmonaire, réduit l'utilisation des antibiotiques et améliore la qualité de vie des malades. Toutefois, l'efficacité et la sécurité à long terme du médicament doivent encore être confirmées. C'est pourquoi l'Inami a accordé un remboursement temporaire, prévu jusqu'au 31 août 2025, à Kaftrio. Au plus tôt six mois avant l'expiration de la convention, une évaluation sera faite afin "d'examiner l'opportunité de prolonger la convention et donc le remboursement", indique l'Institut. "Aujourd'hui est un jour important pour les malades atteints de mucoviscidose en Belgique. Grâce à cet accord, près de 300 personnes auront, pour la première fois, accès au remboursement d'un traitement par modulateur CFTR qui traite la cause sous-jacente de la maladie", avait commenté l'entreprise lors de l'annonce de l'accord de remboursement avec les autorités sanitaires belges. Les négociations portant sur le remboursement de la 4e thérapie de Vertex pour les enfants âgés de 6 à 11 ans sont quant à elles toujours en cours.