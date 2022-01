Nouveau record de contaminations suite à l'apparition du variant Omicron: "Ce n'est que le début"

Nous avons passé un record des contaminations au coronavirus ce mercredi. 27.000 cas enregistrés, c’est un nombre important. Et pourtant, selon le ministre bruxellois de la Santé, ce n’est qu’un début. Alain Maron était l’invité de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley et il s’est exprimé sur la situation sanitaire actuelle et sur de potentielles nouvelles mesures à prendre.

Vous le savez, ce jeudi, un nouveau comité de concertation a débuté sur le coup de 9h30. Il est notamment question d’évaluer la situation sanitaire de notre pays mais aussi de prendre – peut-être – de nouvelles mesures pour endiguer le virus. Une situation sanitaire particulièrement inquiétante en ce sens que nous avons franchi, ce mercredi, un nouveau cap.

Plus de 25.000 contaminations au Covid-19 ont été enregistrées sur la journée de mercredi, soit un record depuis le début de l’épidémie. Pourtant, d’après le ministre bruxellois de la Santé, cela ne fait que commencer. "C’est relativement inquiétant car il y a beaucoup d’incertitude. On sait que les contaminations vont exploser dans les prochains jours voire dans les prochaines semaines (…) Ce n’est que le début, on va exploser tous les records de contaminations", s’est exprimé Alain Maron sur les ondes de BEL RTL. Il était l’invité de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley et il a pointé du doigt les inquiétudes liées à la situation dans les hôpitaux si les contaminations continuent d’augmenter. "On n’a pas beaucoup de clarté", a-t-il souligné.

"Omicron, la vaccination, le fait d’avoir une immunité antérieure… Tout cela fait qu’on a moins d’hospitalisations par rapport au taux de contamination mais on va avoir tellement de contaminations que les hôpitaux vont une fois de plus être sous pression (…) Nous sommes dans une situation difficile", a ajouté le ministre bruxellois de la Santé.

Pour le moment, on voit comment la situation évolue avec les mesures qui ont été prises

Le Codeco pourrait donc prendre une nouvelle série de mesures qui visent à ralentir la propagation du virus. Mais cela n’est, semble-t-il, pas encore à l’ordre du jour. "Pour le moment, on voit comment la situation évolue avec les mesures qui ont été prises", dit-il. Et d’ajouter que si la situation venait à dégénérer, il faudrait se tenir prêt à prendre des mesures supplémentaires. "Mais on n’en est pas encore là", rassure Alain Maron.

Des mesures comme un retour au télétravail obligatoire cinq jours sur cinq pourraient être décidées. "Je ne sais pas si c’est souhaitable maintenant mais ça doit pouvoir être sur la table si nécessaire", a estimé l’interlocuteur de Fabrice Grosfilley.

En ce qui concerne les transports en commun, il n’est pas question, pour Alain Maron, de limiter leur accès au public. "En tout cas, pas à ce stade." Cette mesure ne serait en effet pas réalisable dans des grandes villes comme Bruxelles, Charleroi ou Liège. "A Bruxellois, la majorité des foyers n’ont pas de voiture", argumente-t-il.

Les masques FFP2 vivement recommandés

Vu l’évolution de la situation, Alain Maron recommande d’utiliser des masques FFP2 autant que possible, notamment si vous vous rendez "dans des lieux fortement fréquentés". Il n’est cependant pas question d’imposer le port d’un FFP2 dans les transports en commun mais "ça pourrait être mis sur la table" si la situation sanitaire le nécessite.

Du changement est aussi prévu dès ce lundi en ce qui concerne les quarantaines. Des modifications au niveau des procédures de testing et de tracing nécessaires afin de ne pas saturé les centres. La priorité sera désormais mise sur les personnes porteuses de symptômes. "Elles auront toujours accès au PCR et seront contactées par le suivi de contact", assure-t-il. Par contre, pour les personnes dites "cas contact" qui n’ont pas de symptômes, elles recevront simplement un SMS. "C’est déjà le cas à Bruxelles."

Alain Maron assure que des contrôles continueront d’être réalisés par des agents de terrain et par la police. Le ministre bruxellois de la Santé invite la population à consulter les sites officiels (comme Masanté.be) pour recevoir toutes les informations concrètes sur les nouvelles mesures et applicables dès lundi.