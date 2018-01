Nouvel An de la N-VA: "Il parait que les sympathisants sont chaque jour plus nombreux à prendre leur carte du parti"

La N-VA organise ce soir sa fête de la nouvelle année devant ses militants à Malines. Chantal Monet Bart de Wever doit y prononcer un discours.

4000 personnes sont attendues, voire plus: "Nous sommes en année électorale, et il parait que les sympathisants de la N-VA sont chaque jour plus nombreux à prendre leur carte du parti. On devrait connaître les derniers chiffres ce soir", indique notre journaliste Chantal Monet, sur place pour le RTL INFO 19H.





"Ce ne sont pas les questions d’actualité qui vont venir ternir l’ambiance"



"Ici, tout est prêt, les tables, les buffets, les bars, la piste de danse…Car on compte bien faire la fête, il est vrai que les sondages sont très favorables pour la N-VA, les cotes de popularité pour les ténors du parti sont au beau fixe. Ce ne sont pas les questions d’actualité qui vont venir ternir l’ambiance", commente encore notre journaliste.