(Belga) Le départ de la N-VA du gouvernement fédéral entraînera un jeu de chaises musicales à la Chambre. Jan Jambon, Theo Francken et Zuhal Demir reprendront leur place dans un hémicycle que quitteront Johan Klaps, Renate Hufkens et Wim Van der Donckt. M. Jambon reprendra également le maïorat de Brasschaat et M. Francken celui de Lubbeek.

(Belga)