Nouvelle mesure anti-Covid: écoles primaires, secondaires et supérieures fermées

Pour 3 semaines, à partir de lundi prochain et jusqu'au 19 avril, il n’y aura plus d’enseignement en présentiel en primaire, secondaire et supérieur. Les maternelles restent ouvertes. "Nous constatons que dans le groupe d’âge de 10 à 19 ans, les chiffres de contamination sont extrêmement élevés et ces jeunes contaminent leurs parents", a justifié le Premier ministre Alexander De Croo.

Cours à distance la semaine avant Pâques?

La question reste en suspens. Le Comité de Concertation autorise les cours à distance. Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles, compétente en cette matière, doit encore décider. Il est probable que les cours à distance ne soient d'application que pour les élèves de supérieur et secondaire du 2ème et 3ème degré, tandis que les élèves de primaire et de secondaire du 1er degré devraient simplement avoir une semaine de plus de congé.

Le but est de rouvrir tout entièrement en présentiel après le 19 avril (sauf le supérieur).