Nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) approuvée par l'Europe: un agriculteur belge explique et commente les changements

Députés Européens et Etats membres sont tombés d'accord, hier soir sur la nouvelle politique agricole commune. Dès 2023, 387 milliards d'euros seront dégagés sur 7 années. Cet argent servira principalement à verdir l'agriculture de l'Union européenne.

Le gros point de cet accord est l'adoption des éco-régimes: des primes accordées aux agriculteurs qui s'engagent dans des programmes environnementaux exigeants.

La Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) s'est réjouit de cet accord, qui doit encore être validé. "On demande aux agriculteurs de faire encore plus en bien-être animal, en réduction des produits phytosanitaires, en préservation de l'environnement", détaille Marianne Streel, présidente de la FWA. "Donc on a toute une partie du budget (40%) qui doit être consacré à l'environnement, la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique."

Objectifs environnementaux

Pour la Fédération, il est encore trop tôt pour commenter les détails de l'accord. Mais certaines ONG environnementales jugent déjà qu'il est insuffisant sur le plan climatique. Gwenaël Du Bus, agriculteur à la Ferme du Peuplier, partage cet avis. "Je trouve que ça devrait être beaucoup plus couplé aux pratiques agricoles", explique-t-il. "Parce que là on est vraiment sur des augmentations systématiques des aides qui sont découplées de la production agricole. Je trouve que ça manque énormément d'ambition au niveau de ces aides qui pourraient être couplées à des pratiques agricoles qui ont vraiment des résultats."

Agriculture bio et réduction des pesticides

Autre point de l'accord : la réduction de 50% des pesticides d'ici 2030, avec également 1/4 des terres réservées au bio. Sur ce point, il y a une crainte que les financements ne suivent pas. "Ils vont largement intensifiées le passage en bio, donc la reconversion en bio", poursuit l'agriculteur. "Mais ils vont quand même, je pense, diminuer les aides au maintien du bio, ce qui est quand même problématique parce qu'on est dans une conjoncture où la demande en bio augmente énormément. Ils prévoient d'arriver à 25% en bio, donc ça veut dire que l'offre va aussi énormément augmenter. Ainsi, les agriculteurs bio vont se retrouver sur un secteur très concurrentiel, avec des prix qui baissent."

L'accord prévoit aussi des mesures pour encourager les jeunes agriculteurs à reprendre des exploitations agricoles. Il doit encore être approuvé lundi par le Conseil des ministres, avant de repasser devant le Parlement européen.