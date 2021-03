Nouvelle-Zélande: alerte au tsunami dans tout le Pacifique après un séisme

(Belga) Une alerte au tsunami dans toute la région du Pacifique a été émise vendredi après un séisme de magnitude 8,1 à proximité des Kermadec, des îles inhabitées du Pacifique qui font partie de la Nouvelle-Zélande.

Le Centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique (PTWC), situé à Hawaï, a averti que des vagues pouvant atteindre jusqu'à trois mètres de haut pouvaient toucher le Vanuatu et le territoire français de Nouvelle-Calédonie. Cet organisme a ajouté que des vagues de plus petite taille étaient aussi susceptibles d'atteindre des pays aussi éloignés de l'épicentre du tremblement de terre que le Japon, la Russie et le Mexique, ainsi que les rives de l'Amérique du Sud. "Des vagues de tsunami ont été observées", a ajouté le PTWC, expliquant que des petites ondes avaient déjà été mesurées près de la capitale des Tonga, Nuku'alofa. Les services d'urgence néo-zélandais ont aussi ordonné l'évacuation de zones côtières sur de longues portions de la partie septentrionale de la Nouvelle Zélande (l'île du Nord), après ce séisme qui n'a semble-t-il pas fait de victimes et qui s'est produit à un millier de kilomètres de là, selon l'observatoire américain USGS. "Les gens (se trouvant) près de la côte dans les zones suivantes doivent immédiatement se rendre dans les hauteurs les plus proches, hors de toutes les zones d'évacuation, ou aussi loin que possible à l'intérieur des terres", a ordonné l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence. "Ne restez pas chez vous ! ", a-t-elle averti. En Nouvelle Calédonie, une alerte au tsunami a également été lancée. "Une vague de un à trois mètres va impacter l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Il faut que les gens quittent les plages et arrêtent toute activité nautique, il ne faut pas récupérer les enfants à l'école pour ne pas créer d'encombrement", a déclaré à la radio NC 1ère Alexandre Rossignol, porte-parole de la sécurité civile, faisant état d'une "réelle menace" car la vague, attendue vers 10 heures locales (minuit à Paris), pourrait "pénétrer dans les terres". Le tremblement de terre, qui est survenu à 8H28 heure locale (19H28 GMT jeudi), a été précédé de secousses de 7,4 et 6,9 dans la même région. Sa magnitude avait dans un premier temps été évaluée à 7,8. (Belga)