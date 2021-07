Nouvelles mesures prises en France: que va décider le comité de concertation chez nous?

Vendredi, un nouveau comité de concertation doit se tenir. Il réunira les principales autorités du pays. Les mesures prises en France seront quoiqu'il arrive au moins abordées. Notamment, celle liée à la vaccination obligatoire du personnel soignant. Lundi, le ministre de la Santé français a fait savoir qu'"à partir du 15 septembre", les soignants qui ne sont pas vaccinés "ne [pourront] plus travailler et ne [seront] plus payés".

En Belgique, cette question de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant sera abordée dès demain (mercredi) lors d'une réunion des différents ministres de la Santé. Certains de ces ministres se sont déjà positionnés.

Pour Frank Vandenbroucke, le ministre fédéral de la Santé, "la vaccination obligatoire des soignants mérite une discussion". Frank Vandenbroucke espère rendre public le taux de vaccination dans chaque établissement de soins. Il évoque une question de transparence.

Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, explique que cette vaccination obligatoire pour le personnel soignant n'est pas un "tabou." Elle ajoute: "Mais nous souhaitons encore sensibiliser et faire monter les chiffres de la vaccination des soignants".

Enfin à Bruxelles où le taux de vaccination du personnel soignant est le plus faible de Belgique, qu'en pense le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron? "Je ne suis pas contre l'idée de départ pour autant qu'il y ait bien un accord des partenaires sociaux et que la décision soit prise dans un cadre scientifiquement concerté. Avec des avis du conseil supérieur de la Santé. Et avec l'aval des partenaires sociaux, par exemple avec le conseil supérieur du Travail. L'objectif n'est pas d'obliger ou de ne pas obliger. L'objectif est d'augmenter le taux de vaccination dans ce secteur".

Un pass sanitaire à la française?

Autre changement majeur annoncé en France, l'utilisation élargie du 'pass sanitaire'. Doit-on s'attendre, chez nous, comme en France, à cet élargissement pour de nombreux lieux ? En Belgique, il n'existe pas de 'pass sanitaire' comme chez nos voisins français. Il y a en revanche un 'Covid Safe Ticket'. Il sera nécessaire notamment pour les très grands événements de la fin du mois d'août comme le GP de Spa-Francorchamps ou le festival Pukkelpop.

La question d'élargir ce 'Covid Safe Ticket' sera débattue vendredi lors du comité de concertation; à des évènements sportifs, comme un match de foot, ou culturels.

Pour le moment, Frank Vandenbroucke a expliqué qu'il n'était pas contre un élargissement de ce pass sanitaire belge. Néanmoins, il n'est pas favorable à un élargissement comme en France. Pour lui, les bars et les restaurants ne devraient pas être concernés.