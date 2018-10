Nuages et pluie pour l'après-midi

(Belga) Le temps sera très nuageux mardi après-midi avec de faibles pluies, sous des maxima oscillant entre 9 et 16 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent, de secteur ouest à ouest-nord-ouest, sera modéré. Au littoral, il sera assez fort d'ouest à ouest-nord-ouest. En soirée et durant la nuit, la nébulosité restera variable à abondante et de petites averses risquent d'éclater par endroits. Les minima seront compris entre 7 et 12 degrés. La journée de mercredi débutera sous un ciel gris et de faibles pluies localement, principalement à l'est. Des éclaircies arriveront dans l'après-midi depuis le nord-ouest et le temps deviendra sec partout. Les maxima atteindront 10 degrés dans les Hautes Fagnes à 15 degrés à l'ouest, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest. Le soleil sera de la partie jeudi en début de journée au sud du pays, tandis que le nord sera couvert par des nuages bas, qui se dissiperont en cours de journée pour faire place aux éclaircies. Le thermomètre affichera de 14 à 18 degrés en fonction des régions. (Belga)