Nucléaire: le gouvernement donne son feu vert au projet Myrrha

(Belga) Le conseil des ministres a donné vendredi son feu vert au projet de recherche nucléaire MYRRHA, a annoncé la ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem. Une somme de 550 millions d'euros y sera consacrée au cours de la période 2019-2038.

MYRRHA, pour "Multipurpose Hybrid Research Reactor for High tech Application", est un vaste projet de construction d'un prototype d'une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Il s'agira tout à la fois de produire des radio-isotopes dans le cadre de traitements et diagnostics médicaux, ainsi que du silicium dopé de très grande pureté pour des applications dans l'électronique, de mener des recherches sur le traitement des déchets radioactifs et de développer de nouveaux types de combustibles et réacteurs nucléaires. Pilotés par un accélérateur de particules, ces réacteurs dits "sous-critiques" sont censés fonctionner de manière plus sûre que les réacteurs classiques puisqu'ils contiennent trop de peu de matière fissile pour entretenir une réaction en chaîne. De la sorte, la Belgique entend rester un acteur de niveau mondial en innovation dans le domaine nucléaire, précise la ministre. (Belga)