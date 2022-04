Objectif Proximité, nouvel outil wallon pour lutter contre les cellules commerciales vides

(Belga) La Wallonie met en place un nouveau dispositif - baptisé "Objectif Proximité" - pour lutter contre les cellules commerciales vides. Il prendra la forme d'une prime à l'installation ou au développement d'activité avec pour objectif de développer ou de redéployer le commerce physique dans les centres des villes et des villages wallons, a annoncé jeudi le gouvernement régional.

Ce nouveau système s'inscrit dans la continuité des mécanismes CREASHOP-VILLES et CREASHOP-PLUS qui ont été évalués positivement. Mais, contrairement à ces derniers, il sera ouvert à toute la Wallonie ainsi qu'aux commerçants établis qui souhaitent réorienter substantiellement leur activité. L'appel à projets comprendra en effet deux volets: "Je m'installe" visant à soutenir l'installation de nouveaux commerces dans des cellules vides et "Je me réinvente" destiné aux commerçants existants désirant se repositionner et/ou faire évoluer leur entreprise de façon novatrice. La prime versée aux candidats correspondra à 60% des dépenses éligibles pour un montant maximum de 6.000 euros. "On observe aujourd'hui un taux important de cellules vides en Wallonie, même si ce nombre a diminué de 2,7% en 2021 par rapport à l'année 2020 pour atteindre aujourd'hui le taux de 17,2%. Notre travail doit se poursuivre avec force pour redynamiser nos centres et ramener du commerce de proximité dans nos villes et villages", a commenté, dans un communiqué, le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus (MR). (Belga)