Obligation vaccinale de TOUS les adultes? "Ecolo-Groen exige d'avoir ce débat au parlement"

Les soignants manifestent dans les rues contre l’obligation vaccinale ce mardi. Cette décision, jugée "éthique" par le chef de groupe Ecolo à la Chambre, pose question chez certains. Mais se dirige-t-on vers une vaccination obligatoire de TOUS les Belges ? Gilles Vanden Burre était l’invité de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley. Et il est clair : Ecolo-Groen exige ce débat en toute transparence au parlement avant de prendre une décision.

La journée sera marquée par une grève et une manifestation de soignants ce mardi dans notre pays. Beaucoup pointent du doigt l’obligation vaccinale décidée par nos dirigeants cet été, ainsi que l’impact qui en découlera. Si la mesure pose question, elle est pourtant qualifiée de "résonnement éthique, philosophique" par Gilles Vanden Burre. "Il faut protéger les personnes plus fragiles. Ceux et celles qui sont en contact quotidien avec les personnes fragiles doivent être vaccinées. Je peux comprendre le choix qui a été fait", a estimé le chef de groupe Ecolo à la Chambre qui était l’invité de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley.

Gilles Vanden Burre est également revenu sur la nécessité de revaloriser le métier de soignants. Et pour lui, cela passe par une revalorisation financière ainsi qu’une reconnaissance de la pénibilité de cet emploi. "Il faut faire encore plus", a-t-il affirmé avant de rappeler d’1 milliard d’euros structurel par an avait été libéré depuis un an pour le secteur. "400 millions pour engager de nouveaux profils et 600 millions pour revaloriser le métier", dit-il.

Se dirige-t-on vers une obligation vaccinale généralisée ?

A la question de savoir s’il faut étendre l’obligation vaccinale à TOUS les Belges, le chef de groupe Ecolo est plus prudent mais reste tout de même très clair : "Au sein d’Ecolo-Groen, nous exigeons d’avoir ce débat au parlement. Ce débat qui concerne l’obligation vaccinale pour tous les adultes", s’est-il exprimé.

La question coince actuellement mais pour lui, le parlement est le lieu idéal pour en débattre en toute transparence avec des experts dans ces différentes matières. Les Verts souhaitent des auditions réparties sur plusieurs semaines et ouvertes à tous les citoyens. "On ne peut pas avoir de réponse ferme à ce débat avant de l’avoir tenu", a-t-il conclu.