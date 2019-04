Offensive avant les élections: Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, TACLE les 3 grands partis politiques (vidéos)

Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB (Parti du travail de Belgique) était l'invité de 7h50. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley et en l'espace de 5 minutes, le représentant du PTB a taclé les 3 grandes formations politiques actuelles du pays: le MR, le PS et Ecolo.



"Le 1er mai, c'est la fête de la gauche"

A la veille du 1er mai, Raoul Hedebouw a rappelé les fondements de ce jour férié : "Demain, c'est la fête des travailleurs, c'est la fête de la gauche. On va se retrouver, que ce soit PS et PTB et les organisations syndicales aussi dans la rue pour donner un signal clair. Cela fait plus de 100 ans qu'on le donne et il est temps de donner la priorité aux travailleurs. Il n'y a jamais autant d'argent qui a été vers les entreprises et aussi peu vers les salaires des travailleurs et cela, c'est un signal que l'on doit donner demain."





"Le PS ne peut pas combattre la droite en reprenant les idées de la droite"

Le 1er mai sera donc une journée durant laquelle, comme chaque année, les discours seront fermes envers le patronat assure Raoul Hedebouw... Avant de nuancer également les différentes valeurs véhiculées par les deux partis de gauche que sont le PS et le PTB. "Après il y a un vrai débat dans la gauche sur la stratégie sur comment combattre la droite. Je ne crois pas qu’on peut combattre la droite en reprenant les idées de la droite. Quand on va dénoncer demain les cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises, je pense que c’est un signal important de la gauche que les grandes entreprises doivent payer la même chose que les PME et que les travailleurs. Quand Elio Di Rupo est parti en 2013 à Davos défendre les intérêts notionnels comme il l’a fait, cela ne va pas pour la gauche. (…) Pour les intérêts notionnels, le PS était lui-même enthousiaste pour l’affaire. C’était toute l’idée qu’on allait créer des entreprises et créer de l’emploi. Et demain, le signal, c’est qu’on veut mettre stop à ces cadeaux fiscaux, qu’on veut obtenir une pension à 1500 euros nets pour tous les travailleurs."



"Carino Russo m'a dit que chez Ecolo, ce n'est pas un parti de travailleurs"

Raoul Hedebouw a également profiter de son passage sur notre antenne pour saluer l’arrivée de Carine Russo au sein du PTB en justifiant le choix de celle-ci de quitter Ecolo : "Quand on voit les valeurs d'une femme comme Carine Russo, c'est vraiment un honneur pour la famille PTB d'avoir son soutien. Quand on voit comment Carine Russo a mené son combat contre la justice de classes...(...) Il y a dix ans, j'ai rencontré Carine et elle m'a dit: "Les parlements ne sont pas faits pour les travailleurs. Elle a vécu cela de l'intérieur, à quel point toutes formes de spontanéité de travailleurs sont cassées. Et elle m'a dit que chez Ecolo, ce n'est pas un parti composé de travailleurs et elle a retrouvé ces valeurs chaleureuses mais combatives aussi au PTB."

"Charles Michel est responsable d'une régression sociale "

Après avoir tapé sur Ecolo et le PS, Raoul Hedebouw s’en est pris au MR, le parti du Premier ministre, Charles Michel. "Charles Michel est responsable d'une régression sociale. Il y a un chiffre que je souhaite mettre en avant. C’est 400.000. C’est le nombre de malades longue durée après 5 ans de gouvernement de Charles Michel. C’est le bilan. On demande aux gens de travailler de plus en plus longtemps. On demande aux gens de ne plus avoir de crédit temps en fin de carrière. On demande aux gens de travailler de plus en plus flexible et ils sont fatigués de travailler. Je veux dire à Charles Michel : "Il faut trouver une alternative."