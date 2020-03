Olivier Maingain fait cavalier seul face au Coronavirus: "Ce n'est absolument pas cohérent par rapport à ce qui a été mis en place"

Un comité de concertation d'urgence consacré à la santé, convoqué par le Première ministre Sophie Wilmès (MR), réunit ce matin les ministres du gouvernement fédéral et des Communautés et Régions. Le but est de se pencher sur les mesures à prendre face à la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. A son arrivée, le ministre bruxellois de la Santé s'est exprimé au micro RTL INFO. "La coordination est effectuée, on s'est vus entre ministres de la santé hier soir encore, en conférence interministérielle. On continue aujourd'hui avec la Première ministre, pour voir comment articuler les choses, la Santé d'une part, et la sécurité et l'ordre public d'autre part".

"Ce n'est absolument pas cohérent"

Le ministre Ecolo a également réagi à la décision du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain de prendre un arrêté de police interdisant l'accès à divers bâtiments publics de la commune bruxelloise à toute personne revenant d'un voyage privé ou professionnel dans une zone à haut risque pendant les 14 jours suivant le retour en Belgique. Pour lui, il s'agit d'une mauvaise initiative: "Je pense que madame De Block a été claire, et ses services aussi. Ce n'est absolument pas cohérent par rapport à ce qui a été mis en place partout et ce n'est pas efficace. La Région ne peut pas casser la décision de Monsieur Maingain. Je pense que des contacts ont été pris mais il veut garder son arrêté. Je pense que, Monsieur Maigain fait de la comm' et de la publicité sur un dossier qui ne le mérite pas".