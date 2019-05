Olivier Maingain, le président de DéFI: "Des similitudes entre la poussée du PTB et le succès du Vlaams Belang"

Devant ses militants, le président du parti DéFI, Olivier Maingain, a inévitablement dû commenter la percée du Vlaams Belang en Flandre. Il explique qu'il existe par ailleurs des "similitudes" avec la poussée du PTB lors de ces élections.

"On notera que les partis les plus contestataires et les plus virulents contre les acquis de la démocratie sont les vainqueurs, tant au Nord qu’au Sud. Il y a des similitudes entre la poussée du PTB et le succès du Vlaams Belang", a-t-il souligné.

Selon lui, la poussée du PTB se justifie davantage par une profonde "crainte sociale", tandis que la poussée du Vlaams Belang s’explique par une "volonté identitaire, une volonté raciste et de rejet."

"Mais ce sont quand même deux partis qui finalement n’aiment pas assumer les responsabilités que la démocratie impose aux partis qui ont le sens des responsabilités", a-t-il ajouté. "Ces succès-là sont à mettre au passif de la majorité gouvernementale sortante. Cette cassure de l’opinion publique en Belgique est le plus lourd passif du gouvernement Michel. C’est le plus lourd échec, plus lourd qu’une réforme de l’Etat."

