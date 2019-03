Olivier Maingain TACLE Jean-Marc Nollet: "Il doit se renseigner avant de s'exprimer" (vidéo)

Olivier Maingain était L'Invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Le président du parti Défi et député-bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert a répondu aux propos de Jean-Marc Nollet, le co-président d'Ecolo, de cette semaine.

"Nous allons être nous-mêmes", a déclaré Olivier Maingain, le président du parti Défi, sur le plateau de L'Invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI sur les intentions du parti en vue des élections de mai 2019. "Un parti qui a pour ambition de donner une réponse aux problèmes actuels qui ne va pas vers les extrêmes, qui va à la rupture (...) Le développement durable repose sur trois pieds dont nous sommes des ardents défenseurs: le progrès économique, la solidarité sociale, la protection environnementale, de la biodiversité et du climat. Si vous supprimez un de ces trois pieds, vous déséquilibrez le système".

"Après 26 ans, 11 mois et 23 jours, Olivier Maingain découvre l'écologie!"

"Après 26 ans, 11 mois et 23 jours, Olivier Maingain découvre l'écologie!": attaqué en novembre 2018 par Jean-Marc Nollet, le co-président d'Ecolo, le député-bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert a répondu. "Sait-il seulement que la première commune de Belgique à avoir un échevin environnemental, c'est à Woluwé-Saint-Lambert, une commune gérée par le FDF et puis Défi depuis plus de 40 ans? Sait-il seulement que le fondateur de l'écologie urbaine à Bruxelles est un des fondateurs du FDF? Sait-il seulement qu'un autre fondateur a fait une découverte en matière de développement durable? Cela veut simplement dire que c'est une préoccupation que nous avons porté depuis longtemps. Je ne dis pas ici que je suis en concurrence avec qui que ce soit, je dis que M. Nollet doit se renseigner avant de s'exprimer".