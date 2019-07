On devrait connaître aujourd'hui la couleur des futurs gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Après l'échec du coquelicot, PS et Ecolo doivent prendre une nouvelle initiative ce mercredi pour former une majorité. A priori, ils inviteront le MR à la table des discussions. Mais les négociateurs socialistes et verts doivent au préalable convaincre leurs instances... et ce sera particulièrement compliqué pour Ecolo.

Les écologistes réunissent leur conseil de fédération ce mercredi soir. Il s'agit d'une quinzaine de responsables régionaux du parti. Avec une question: les verts doivent-ils se lancer dans une coalition avec le PS et le MR en Wallonie? Alors qu'ensemble, sans Ecolo, PS et MR ont la majorité des sièges. Ecolo n'est donc pas numériquement indispensable. On sait en plus que l'hostilité, avec le MR, a été forte, pendant la campagne.



Tout va donc dépendre de l'attachement des responsables écologistes au projet jusqu'ici noué avec les socialistes. Il s'agit de la fameuse note d'une quarantaine de priorités pour la région wallonne et pour la Fédération Wallonie Bruxelles. Une note écrite avec l'aide de représentants de la société civile.



Au PS, c'est un bureau de parti qui est convoqué ce mercredi matin. Le calcul est vite fait, le PS n'a pas d'autre choix arithmétique que de ramener le MR à la table des discussions.



Les dirigeants des partis socialistes et écologistes ont indiqué ce week-end que le sort de leur parti est lié. Ils préfèrent donc une tripartite, où PS et Ecolo feraient bloc pour discuter avec le MR. Restent à voir si les autres cadres du PS et d'Ecolo vont avaliser ce scénario.