Onze nouveaux bourgmestres ont prêté serment à Bruxelles

Les nouveaux bourgmestres d'onze des dix-neuf communes de la capitale ont prêté serment lundi devant le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort qui les avait conviés à le faire tour à tour, au cours de brèves cérémonies organisées au siège du gouvernement bruxellois.

Parmi ces différents moments importants dans la vie de chacun d'eux, celui de la nouvelle bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), aura revêtu une émotion particulièrement dans son chef et dans celui de son entourage, lorsque celle-ci s'est vu remettre l'écharpe maïorale qu'a portée son père, Philippe Moureaux, bourgmestre de la commune jusqu'en 2012. Le premier à prêter serment fut, en fin de matinée, le bourgmestre Ecolo d'Ixelles, Christos Doulkeridis - lequel accède pour la première fois à une fonction exécutive dans sa commune -, suivi de Charles Picqué (Saint-Gilles - PS); Bernard Clerfayt (Schaerbeek - DéFI); et Amed Laaouej (Koekelberg - PS). En début d'après-midi, Emir Kir (Saint-Josse - PS) leur a emboîté le pas; avant que ne le fassent Hervé Doyen (Jette - cdH); Olivier Maingain (Woluwe-Saint-Lambert - DéFI); Boris Dilliès (Uccle - MR); Vincent De Wolf (Etterbeek - MR); Catherine Moureaux (Molenbeek - PS) et Stéphane Roberti (Forest - Ecolo). Le nouveau bourgmestre forestois, Stéphane Roberti, n'est autre que le président du CPAS sortant. Après des négociations à rebondissements en vue de constituer une nouvelle coalition, sa formation (Ecolo-Groen), au coude à coude avec le partenaire PS de la majorité sortante, a décidé il y a quelques jours de rempiler avec le Parti socialiste dont le bourgmestre sortant, Marc-Jean Ghyssels, fera un pas de côté pour se consacrer au scrutin régional de mai prochain. Le ministre-président Vervoort a offert à chaque bourgmestre prêtant serment un cadre de 50 x 70 cm, avec une photo originale de sa commune, prise par un artiste.